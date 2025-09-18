Kars\'ta Firari Tehditçi Yakalandı

Kars'ta hakkında silahla tehdit suçundan yakalama kararı bulunan firari yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına için çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, "Birden fazla kişiyle birlikte tehdit" suçundan aranan R.Ç'nin (23) yakalanması için operasyon gerçekleştirerek, Arpaçay ilçesindeki bir köyde saklandığı ikamette yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından firari hükümlü, cezaevine teslim edildi.