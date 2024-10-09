Kars'ta Gün Batımı Göz Kamaştırdı

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Kars'ta gün batımı kartpostal görüntüler ortaya çıkardı

KARS - Kars'ta gün batımı kartpostal görüntüler ortaya çıkardı. Bazı vatandaşlar ise geldikleri tarihi istasyonda sandalyelerde oturarak gün batımı izledi.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Kars, doğal güzellikleriyle de görenlerini kendisini hayran bırakıyor.

Bakü-Tiflis-Kars İpekten Demiryolu güzergahına gelen vatandaşlar burada gün batımı izleyerek bol bol fotoğraf çekildiler. Gün batımında gökyüzünün kızıla bürünmesi, kuşların gökyüzündeki dansı ise kameralara yansıdı.

Kars'ın her mevsimde sunduğu eşsiz manzaralar, özellikle gün batımlarıyla bir başka güzellik kazanıyor. Kızıla bürünen Kars, kart postal görüntüler ortaya çıkarırken, o anlar kamerayla anbe an kaydedildi.