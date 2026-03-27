Kars'ta Kaçak Keklik Avına 535 Bin Ceza

27.03.2026 20:30
Kars'ta kaçak keklik avlayan 6 kişiye 535 bin 202 lira ceza kesildi, 31 keklik ele geçirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, canlı mühre kullanarak keklik avı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Jandarma ve DKMP ekiplerince dron destekli yapılan çalışmada, kaçak avcılık yapan 6 kişi tespit edilerek yakalandı.

Usulsüz avlanan bu kişilere, Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 535 bin 202 lira para cezası kesildi.

Ekipler, avcıların elindeki 3'ü canlı mühre olmak üzere 31 kekliğe el koydu.

Dronla kaydedilen görüntülerde, bir avcının yakaladığı kekliklerle gizlenmeye çalıştığı ve bazı keklikleri ise kafesten serbest bıraktığı yer alıyor.

Kaynak: AA

Güncel, Çevre, Doğa, Kars, Suç, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır’da sivil polis aracının geçişi sırasında EYP patladı Diyarbakır'da sivil polis aracının geçişi sırasında EYP patladı
Mircea Lucescu: Hak etmediğimiz bir yenilgi Mircea Lucescu: Hak etmediğimiz bir yenilgi
İbrahim Hacıosmanoğlu: Bir bakmışsınız ABD’den kupayla dönüyoruz İbrahim Hacıosmanoğlu: Bir bakmışsınız ABD'den kupayla dönüyoruz
Erzincan’da bir kişi yanarak ağır yaralandı Erzincan'da bir kişi yanarak ağır yaralandı
Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı Hiçbir iz yok Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı! Hiçbir iz yok
Nihat Kahveci’den milli yıldıza övgü dolu sözler: Son yılların üretilmiş en iyi robotu Nihat Kahveci'den milli yıldıza övgü dolu sözler: Son yılların üretilmiş en iyi robotu

20:27
Türkiye’de yaşayan Marina Markova bir konuda çok şikayetçi
Türkiye'de yaşayan Marina Markova bir konuda çok şikayetçi
20:23
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran’da çatışmalar haftalar içinde bitecek
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran'da çatışmalar haftalar içinde bitecek
19:05
WP: ABD’nin İran’a saldırılarda kullandığı Tomahawk füzelerinin hızla tükenmesi Pentagon’u endişelendirdi
WP: ABD'nin İran'a saldırılarda kullandığı Tomahawk füzelerinin hızla tükenmesi Pentagon'u endişelendirdi
18:52
BAE’nin Şarika kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle araçlar su altında kaldı
BAE'nin Şarika kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle araçlar su altında kaldı
18:47
Hande Erçel serbest bırakıldı
Hande Erçel serbest bırakıldı
18:17
İsrail’e açık destek veren Ugandalı komutandan tartışmalı paylaşım
İsrail'e açık destek veren Ugandalı komutandan tartışmalı paylaşım
