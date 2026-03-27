Kars'ta Kaçak Keklik Avına 535 Bin Ceza

Kars'ta kaçak yöntemlerle keklik avlarken yakalanan 6 kişiye, 535 bin 202 lira ceza uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, canlı mühre kullanarak keklik avı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Jandarma ve DKMP ekiplerince dron destekli yapılan çalışmada, kaçak avcılık yapan 6 kişi tespit edilerek yakalandı.

Usulsüz avlanan bu kişilere, Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 535 bin 202 lira para cezası kesildi.

Ekipler, avcıların elindeki 3'ü canlı mühre olmak üzere 31 kekliğe el koydu.

Dronla kaydedilen görüntülerde, bir avcının yakaladığı kekliklerle gizlenmeye çalıştığı ve bazı keklikleri ise kafesten serbest bıraktığı yer alıyor.