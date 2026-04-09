Kars'ta Kadın Trafik Polisi Güvenliği Sağlıyor

09.04.2026 12:11
Kars'ta kadın polislerden oluşan trafik ekibi, 30 bin aracı denetleyerek güvenli trafiği sağlıyor.

Kars'ta kadın polis memurlarından oluşan trafik ekibi, kent içi ulaşımın düzenli ve güvenli şekilde sağlanmasında aktif rol üstleniyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 4 kadın personel, kent içi trafiğin düzenini sağlıyor. İkişerli ekipler halinde görev yapan kadın polisler, 2026 yılının ilk üç ayında 30 bin aracı denetledi.

Polis memurları Hatice Uslu, Burcu Sevindik, Sevaser Sunu Coşkun ve Eda Gökçe, disiplinli ve özverili çalışmalarıyla kent içi trafikte ulaşımın güvenli bir şekilde işlemesini sağlıyor. Görev aldıkları yol ve kavşaklarda kurallara uyulmasını sağlayan kadın memurlar, ihlal yapanlara gerekli işlemleri uyguluyor.

Polislerden Hatice Uslu, gazetecilere, büyük bir gururla mesleğini 8 yıldır sürdürdüğünü söyledi.

Yaptıkları çalışmalara değinen Uslu, "Kazalara ilk müdahale eden kişiler biz olduğumuz için bu esnada hem yaralılarla ilgilenip hem de yol güvenliğini sağlamak için mücadele veriyoruz. Bu kapsamda ikisini aynı anda yapabilmek ve soğukkanlı davranabilmek bazen zor olabiliyor. Biz onurlu bir mesleğin üniformasını taşıyoruz. Bunu gençlerimize örnek olarak teşkil etmek bizim için onur ve gurur verici bir durum. Yapmış olduğum meslekten mutluyum ve gururluyum." dedi.

"Lütfen birbirlerine empati göstersinler, herkesin bir hayat telaşı var"

Burcu Sevindik de mesleğinin zorluklarını en aza indirmek için ailesiyle ve arkadaşlarıyla kaliteli zaman geçirmeye çalıştığını anlatarak, "Mesleğimiz stresli, bu stresi çocuğum, ailem ve eşimle kaliteli vakit geçirerek azaltmaya çalışıyorum. Sosyalleşmeye dikkat ediyorum, müsait olduğum zaman çocuğumla hobilerimizi uyguluyorum, mesleğin getirdiği stresi en aza indirebilmek için en azından aileyle, çocukla, arkadaşlarımla kaliteli vakit geçiriyorum." diye konuştu.

Görev yaptığı sırada agresif tavır sergileyen sürücülere de uyarılarda bulunan Sevindik, şunları kaydetti:

"Sürücülere en çok tavsiye ettiğim konulardan biri kurallara uymaları. Kırmızı ışık kurallarına uysunlar, hız ihlali yapmasınlar, yayalara yol versinler. En çok tavsiye ettiğim konulardan biri, agresif sürücülere yönelik bir tutum. Lütfen birbirlerine empati göstersinler, herkesin bir hayat telaşı var. Herkesin bir yorgunluğu, stresi var. Birbirimizi trafikte anlayışla karşılamamız gerekiyor diye düşünüyorum."

Kaynak: AA

