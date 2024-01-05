23:30 • •
Kars'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
KARS - Kars'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Hava sıcaklığının eksi 2 derece olduğu Kars'ta Kar yağışının sabah erken saatlerde başlayarak etkisini devam ettirdiği görülürken şehir merkezi beyaza büründü.
Vatandaşlar "Karsa sabah Karla uyandık, tarihi binalar şuan kar altında, hava güzel manzarası güzel" dedi.
Öte yandan Kar yağışı kent genelinde etkisini sürdürüyor. Kar yağışının aralıklarla devam edeceği öğrenildi.
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