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Kars'ta Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
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Kars'ta Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Kars'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının eksi 2 derece olduğu Kars'ta kar yağışı sabah erken saatlerde başlayarak etkisini devam ettiriyor. Şehir merkezi beyaza bürünürken, tarihi binalar kar altında kaldı. Kar yağışının aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

Kars\'ta Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor
05.01.2024 - 22:59,  Güncelleme: 23:03
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Kars'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

KARS - Kars'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının eksi 2 derece olduğu Kars'ta Kar yağışının sabah erken saatlerde başlayarak etkisini devam ettirdiği görülürken şehir merkezi beyaza büründü.

Vatandaşlar "Karsa sabah Karla uyandık, tarihi binalar şuan kar altında, hava güzel manzarası güzel" dedi.

Öte yandan Kar yağışı kent genelinde etkisini sürdürüyor. Kar yağışının aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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