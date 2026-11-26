Kars'ta kar yağışı kırsalı beyaza bürüdü, Karakale köyü dronla görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kars'ta iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, merkeze bağlı Karakale köyü ve çevresindeki köylerin beyaz örtüyle kaplanmasına neden oldu. Karla kaplı yerleşim yerleri ve tarım arazileri dronla görüntülendi.
Kars'ta etkili olan kar yağışı sonrası kırsaldaki yerleşim yerleri beyaza büründü.
Kentte iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı zaman zaman etkisini artırıyor.
Yoğun kar yağışıyla merkeze bağlı Karakale köyü ile çevresindeki köyler beyaz örtüyle kaplandı.
Karla kaplı yerleşim yerleri ve tarım arazileri dronla görüntülendi.
Kaynak: AA
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