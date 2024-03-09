Kars'ta Kar Yağışıyla Beyaza Bürünen Arazide Yiyecek Arayan Tilkiler Görüntülendi - Son Dakika
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Kars'ta Kar Yağışıyla Beyaza Bürünen Arazide Yiyecek Arayan Tilkiler Görüntülendi

Kars\'ta Kar Yağışıyla Beyaza Bürünen Arazide Yiyecek Arayan Tilkiler Görüntülendi

Kars'ta son günlerde etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen arazide, tilkiler yiyecek aramak için kar üstünde dolaştı. Susuz ve Arpaçay ovalarında kızıl tilkiler, avlarını yakalamak için dakikalarca beklerken kameralarla kaydedildi. Aynı şekilde Kağızman-Kars kara yolunda da tilkilerin yiyecek arayışı görüntülendi.

09.03.2024 12:29  Güncelleme: 12:29
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Kars'ta ilkbaharda etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen arazide yiyecek arayan tilkiler görüntülendi.

Kentte son günlerde etkili olan kar yağışı yaban hayatı da olumsuz etkiledi. Beyaza bürünen doğada tilkiler kar üstünde yiyecek arayışını sürdürdü.

Susuz ve Arpaçay ovalarında kızıl tilkiler, yiyecek için dakikalarca ses dinleyip avını yakalamaya çalışırken kameralarla kaydedildi.

Kağızman-Kars kara yolunda da tilkilerin yiyecek arayışı görüntülendi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kars'ta Kar Yağışıyla Beyaza Bürünen Arazide Yiyecek Arayan Tilkiler Görüntülendi - Son Dakika
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