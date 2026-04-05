Kars'ta Kara Yolda Açma Çalışmaları

Kars'ta kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatılan Kağızman- Ağrı kara yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.

Kentin yüksek kesimlerde kar yağışının ardından etkili olan tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 gün önce araç trafiğine kapatılan Kağızman-Ağrı kara yolunda çalışma başlatıldı.

Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu yolda, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını güçlükle sürdürüyor.