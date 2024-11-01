Kars'ta Kaybolan Yaşlı Kadın Dere Yatağında Bulundu

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Kars'ın Susuz ilçesinde kaybolan yaşlı kadın dere yatağında ölü bulundu.

İlçeye bağlı Büyük Çatak köyünde sabah saatlerinde evinden çıkan Naciye Alioğlu'nun (80) ailesi, yaşlı kadın eve dönmeyince durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Köye gelen Susuz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı.

Ekipler, Alioğlu'nu köye 300 metre uzaklıktaki derede yatağında hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Alioğlu'nun cesedi, otopsi yapılmak üzere Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İlk incelemede vücudunda kesi ya da darp izine rastlanmayan Alioğlu'nun Alzheimer hastası olduğu öğrenildi.