Kars'ta kaynak sırasında çıkan yangın söndürüldü, kamyon kullanılamaz hale geldi

Kars'ta kaynak sırasında çıkan yangın söndürüldü, kamyon kullanılamaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kars'ta arızası nedeniyle Küçük Sanayi Sitesi'ne götürülen eşya yüklü kamyonda kaynak sırasında yangın çıktı. Esnafın müdahalesi ve Kars Belediyesi itfaiyesinin çalışmasıyla iş yerlerine sıçramadan söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi, eşyalar zarar gördü.
Kars'ta arızası nedeniyle kaynak çalışması yapılan eşya yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü.
Kentte yük taşımacılığı yapan kamyon, arızalanması üzerine Küçük Sanayi Sitesi'ne götürüldü.
Burada kaynak çalışması yapılırken kamyonda yangın çıktı.
Esnaf, kısa sürede alevlerin sardığı kamyona müdahale etmeye çalıştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Kars Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını iş yerlerine sıçramadan söndürdü.
Yangında araç kullanılamaz hale geldi, kamyondaki eşyalar zarar gördü.
Kaynak: AA
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