Kars'ta kiracısını bıçaklayan ev sahibi tutuklandı

Kars'ta kiracısını bıçakla yaralayıp kaçan ev sahibi tutuklandı.

Merkez Mahallesi Yaşar Kemal Sokak'ta 13 Temmuz'da C.K, tartıştığı kiracısı E.A. ile yanında bulunan kardeşi H.B'yi bıçakla yaraladıktan sonra kaçtı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu C.K, gizlendiği evde yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen C.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Yaralanan E.A. ile H.B'nin Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde tedavileri devam ediyor.