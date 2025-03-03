Kars'ta Kurt Köye İndi

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Kars'ta köye inen kurt cep telefonuyla kaydedildi

KARS - Kars'ta köye kadar inen kurt vatandaşları şaşırttı.

Kar'ın Akyaka ilçesine bağlı Camuşlu köyü yoluna kadar gelen kurt bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntülerde, aç kaldığı tahmin edilen kurdun dikkatlice dağlık alana ilerlediği görülüyor. Özellikle kış aylarında yaban hayvanlarının yiyecek bulmakta zorlanırken, son günler de Kars genelinde görülen kurtların yiyecek bulmak için yerleşim yerlerine kadar inmesi ise dikkat çekiyor.

Vatandaş tarafından çekilen görüntüde kurdun yerleşim yerinden uzaklaşarak dağlık alana gitmesi yer alıyor. Kurt daha sonra gözlerden kayboldu.