Kars\'ta Mart ayında yoğun kar yağışı

04.03.2026 10:54
Kars'ta 3 gün süren güneşli hava sonrası yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuk etkili oldu.

KARS'ta 3 günlük güneşli hava, yerini yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuğa bıraktı. Hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceye kadar düşerken, karla kent beyaza büründü.

Kars, baharı beklerken kışın sert yüzüyle karşılaştı. Mart ayında kentte dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece boyu etkisini artırarak devam etti. Karslılar, güne beyaz örtüyle "Merhaba" dedi. Sabah saatlerinde işe gitmek için evlerinden çıkanlar, karla kaplanan araçlarını temizlemek için yoğun çaba sarf etti. Hava sıcaklığının gece eksi 10 dereceye kadar gerilemesiyle, binaların çatılarında boyu 1 metreyi bulan buz sarkıtları yeniden oluştu.

Tarkan Çöpür, "Mart ayına geldik, son 15 yılın en şiddetli kışını yaşıyoruz. Biz baharı beklerken kar yağdı. Böyle giderse haziran ayına kadar da kar yağacak gibi duruyor. Kars, karla güzel zaten. Karsız bir Kars olmaz" dedi.

Bu arada kar yağışının ulaşımı aksatmaması için İl Özel İdaresi, Karayolları ve belediye ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Meteoroloji 16'ncı Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kars'ta aralıklı yer yer karla karışık yağmur yağacağı bildirildi. Kentte, buzlanma, don ile pus ve yer yer sisin görüleceği de açıklandı.

Kaynak: DHA

10:27
