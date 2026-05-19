Kars'ta Mayıs'ta Kar Yağışı

Kars'ta mayıs ayında kar yağışı etkili oluyor.
Kentte etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışıyla Hanlar Geçidi mevkisi beyaza büründü. Yüksek kesimdeki köyler ile yeni ekilen tarım arazileri karla kaplandı.
Doğaya bırakılan atlar ise karlı arazide beslenirken görüntülendi.
Yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı etkisini sürdürüyor.
