Kars\'ta Minibüs Kazası: 27 Yaralı, 25\'i Taburcu Edildi

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KARS'ta iki minibüsün kavşakta çarpıştığı kazada yaralanan 27 kişiden 25'i, tedavileri sonrası taburcu edildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kağızman Kavşağı'nda meydana geldi. Sarıkamış'a yolcu taşıyan Reşat Ejder yönetimindeki 36 M 9032 plakalı minibüs ile Kağızman'a sefer yapan Ahmet Kızıl yönetimindeki 36 M 8183 plakalı minibüs çarpıştı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kazada yaralanan 27 kişi, Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırdı. Kars Valisi Ziya Polat yaralıları ziyaret etti. Yaralılardan tedavileri tamamlanan 25'i taburcu edildi.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.