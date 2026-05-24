Kars\'ta Otomobil Şarampole Devrildi: 5 Yaralı

Kars'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Z.B. (43) idaresindeki 34 RR 5926 plakalı otomobil, Kars-Ani kara yolu Yalınkaya köyü mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki H.B. (35), Y.B. (67), K.A. (31) ve A.E.B. (31) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
