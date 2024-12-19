Kars\'ta park halindeki otomobil yandı

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Kars'ta park halindeki otomobil çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Alparslan Mahallesi Şehit Er Asım Akçay Sokak'ta park halinde olan 36 AAF 528 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Kısa sürede alevlerin sardığı otomobile itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın kısa sürede söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.