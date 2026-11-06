Kars\'ta Paslı Geçidi\'nde iki aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

Kars'ta Paslı Geçidi'nde iki aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kars'ta Paslı Geçidi mevkisinde kamyonetle hafif ticari aracın çarpışması sonucu sürücüler ve araçlardaki 4 kişi olmak üzere 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kars'taki hastanelere götürülürken jandarma, kar yağışının yoğunlaştığı bölgede güvenlik önlemi aldı.
Kars'ta, kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Murat İ. (45) idaresindeki 24 AAT 315 plakalı hafif ticari araç, Kars- Kağızman kara yolu Paslı Geçidi mevkisinde Vedat T. yönetimindeki 36 ED 196 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla Kars'taki hastanelere götürüldü.
Jandarma ekipleri, kar yağışının yoğunlaştığı bölgede güvenlik önlemi aldı.
Kaynak: AA
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