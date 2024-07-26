Kars'ta Sağanak Sonrası Yağan Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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Kars'ta Sağanak Sonrası Yağan Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi

Kars'ta aralıklarla etkili olan sağanak yağmur, doluya dönüştü. Kümbetli köyü mevkisinde aniden bastıran ve şiddetini artıran dolu nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Fındık ve ceviz büyüklüğünde yağan dolu, kara yolunu ve evlerin bahçelerini beyaz örtüyle kapladı. Ekili alanlar zarar gördü ve vatandaşlar ender görülen bu durumu dolu tufanı olarak nitelendirdi.

26.07.2024 19:17
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Kars'ta sağanak sonrası yağan dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte aralıklarla etkili olan sağanak yerini doluya bıraktı.

Kümbetli köyü mevkisinde aniden bastıran ve şiddetini artıran dolu nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Fındık ve ardından ceviz büyüklüğünde yağan dolu, kara yolunu ve evlerin bahçelerini beyaz örtüyle kapladı.

Bazı sürücüler, araçlarını yol kenarındaki ağaçların altına çekerek doludan korumaya çalıştı, seyir halinde olanlar ise kontrollü şekilde ilerleyebildi.

Kısmen beyaza bürünen ekili alanların zarar gördüğü belirtildi.

Vatandaşlardan Gürsoy Solmaz, AA muhabirine, sağanağın ardından çok şiddetli dolu yağdığını belirterek, "Biz, buna dolu tufanı diyelim. Fındık ve ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Kara yolu bu doluyla doldu, araçların çok dikkatli olması lazım. Bu mevsimde böyle dolu yağması, ender görülen bir durum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kars'ta Sağanak Sonrası Yağan Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika

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