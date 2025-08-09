Kars'ta Şap Hastalığı: Aşılamalar Hızla Tamamlanacak

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen, Kars'ta görülen şap hastalığına ilişkin, "Hızlı bir şekilde aşılamalarımızı tamamlayıp pazarlarımızı açıp normale dönmek istiyoruz." dedi.

Gümen, beraberindekilerle, kentteki bazı hayvanlarda görülen şap hastalığı nedeniyle yayla ve köylerde incelemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından DSİ 24. Bölge Müdürlüğü'nde açıklamalarda bulunan Gümen, Kurban Bayramı sonrasında yaşanan hayvan hareketliliğinin fazla olması nedeniyle şap hastalığının bulaşmaya başladığını söyledi.

"Veteriner hekimlerimiz sahada"

Üretilen aşıların hayvanlara uygulandığını belirten Gümen, şöyle devam etti:

"Şap enstitümüzde ürettiğimiz aşılarımızı gönderdik ve ücretsiz olarak sahada uyguladık. 4 Temmuz itibarıyla da Kars'ta vaka çıkışı oldu. Tüm il ve ilçe müdürlüklerimiz, veteriner hekimlerimiz sahada aşılamalarına başladı. Burada yaşadığımız bazı sorunlardan bir tanesi aşılama başladıktan sonra hastalık çıkışı olması sebebiyle üreticilerimizin, yetiştiricilerimizin aşıya karşı reaksiyon göstermesi oldu. Aşı yapılır yapılmaz koruma altına almayacağını, 21 günlük bir sürede bağışıklığın oluşması gerektiğini hepimiz biliyoruz. O yüzden aşılamada istediğimiz seviyeye bir anda çıkamadık."

Sahadaki gözlemlerini aktaran Gümen, "Aşı yapılan hayvanlarda hastalık görülse bile daha hafif bulgularla atlattığını gözlemledik. Aşılanmayanlarda ise daha ciddi semptomlar ve bazı ölümlerle karşılaşıldığını görüyoruz. O yüzden bu hastalıkta yapmamız gereken önemli şey aşılama oranımızı hızlı şekilde yükseltmek." dedi.

Yetiştiricilere çağrıda bulunan Gümen, şunları kaydetti:

"Aşılama konusunda bize yardımcı olmalarını ve hızlı bir şekilde aşılama oranını yüzde 85'in üzerine çıkarmamızın gerektiğini söylemek istiyorum. 2 Temmuz itibarıyla tüm Kars'ta hayvan hareketleri durduruldu, hayvan pazarları kapatıldı. Burada da amacımız, hastalığın temasla bulaşması sebebiyle hızlı bir şekilde yayılmasının önüne geçmekti. Ancak çok fazla sahada ziyaretler yapılması, hastalığın bir yerden alınıp başka bir köye götürülmesi sebebiyle de hızlı bir yayılmayla karşılaştık. Hastalıkta en önemli şey aşılamayla hayvanların bağışıklık sistemini artırabildiğimiz kadar artırmak ve temasları azaltarak yakalanmayan hayvanların da bağışıklık sistemi oturduktan sonra hastalığa yakalansa bile çok hafif semptomlar ile geçirmesini sağlamak."

"Hayvan sevk alırken aşı yoksa sevkine izin vermeyeceğiz"

Aşılamaların yüzde 85 ve üzerine çıkması durumunda hayvan pazarlarının açılacağını işaret eden Gümen, "Burada hastalığın sönmüş ve hasta hayvanın hastalığının o ilde kalmamış olması ile hayvanların aşılı olmasına bakacağız. Hayvan pazarlarında ve hayvan sevk alırken aşı yoksa sevkine izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Kars'ta gezdikleri yaylalarda, hayvanların otladığı, yem yediği, yürümelerinde çok büyük bir bozukluk olmadığını gözlemlediklerini aktaran Gümen, "Hastalığı geçirenlerde de iyileşme yönünde gidiyor. 10-15 gün sonra da inşallah hastalığın bitişi, sönüşüyle beraber aşılamaların tamamlanması sonrasında da hayvanlarımızın pazara sevklerine izin verebileceğiz. Hızlı bir şekilde aşılamalarımızı tamamlayıp pazarlarımızı açıp normale dönmek istiyoruz." diye konuştu.