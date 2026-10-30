Kars'ta Sarıkamış Kayak Merkezi'nin 2 bin 634 rakımlı zirvesine mevsimin ilk karı yağdı

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Kars'taki Sarıkamış Kayak Merkezi'nin zirvesine mevsimin ilk karı yağdı.

Sarıçam ormanları ve doğal güzellikleri ile öne çıkan ve şu sıralar sonbaharın tüm güzelliklerini sunan Sarıkamış'ta, akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü.

Kardan dolayı Sarıkamış Kayak Merkezi'nin 2 bin 634 rakımlı zirvesi beyaza büründü.