Kars'ta Sarıkamış şehitleri anısına yapılan kardan heykeller tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kars'ta Sarıkamış şehitleri anısına yapılan kardan heykeller tamamlandı

Kars\'ta Sarıkamış şehitleri anısına yapılan kardan heykeller tamamlandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşen askerler anısına temsili yapılan kardan heykeller tamamlandı.

03.01.2025 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşen askerler anısına temsili yapılan kardan heykeller tamamlandı.

Sarıkamış'ta 4-5 Ocak'ta düzenlenecek Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı anma etkinlikleri kapsamında sergilenecek kardan heykeller, bu yıl da Kızılçubuk mevkisi ile Sarıkamış Kayak Merkezi oteller bölgesi olmak üzere 2 noktada yapıldı.

Allahuekber Dağları'nda 110 yıl önce şehit olan askerleri temsilen yapılan çalışma, Valilik ve Kaymakamlık öncülüğünde Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Hanifi Zengin koordinasyonunda yürütüldü.

KAÜ ile Atatürk Üniversitesinden akademisyen ve öğrencilerden oluşan 7 kişilik ekibin taşınan yaklaşık 200 kamyon karla yaptığı kardan heykellerin açılışı yarın gerçekleştirilecek.

Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, AA muhabirine, Sarıkamış şehitleri anısına yapılan kardan heykellerin tamamlandığını söyledi.

Herkesi 4-5 Ocak'ta ilçede düzenlenecek etkinliklere davet eden Kılıç, "Vatan uğruna canlarını vermiş tüm şehitlerimizi, ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz." dedi.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Anasanat Dalından Doç. Dr. Halil Daşkesen de Kafkas Üniversitesi koordinesinde, Atatürk Üniversitesinden akademisyen ve lisans öğrencileriyle çalışma yaptıklarından bahsederek, "Buradaki amacımız, şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak. Onların buradaki kahramanlıklarını görselleştirip topluma ve gelecek kuşaklara aktarabilmektir. Biz de çalışmayı yaparken adeta o ruhu, o duyguları yaşamaktayız." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Sarıkamış, Güncel, kars, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars'ta Sarıkamış şehitleri anısına yapılan kardan heykeller tamamlandı - Son Dakika


12:47 Ferdi Tayfur’un cenazesi İstanbul’a getirildi Ferdi Tayfur'un cenazesi İstanbul'a getirildi
12:00 Kayıp kardeşleri arama çalışmaları için İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği askıya alındı Kayıp kardeşleri arama çalışmaları için İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
10:17 2025 yılında hangi memur ne kadar alacak İşte kalem kalem yeni maaşlar 2025 yılında hangi memur ne kadar alacak? İşte kalem kalem yeni maaşlar
10:14 Ev sahibi ve kiracıların merak ettiği kira zam oranı belli oldu Ev sahibi ve kiracıların merak ettiği kira zam oranı belli oldu
09:59 Aralık ayı enflasyonu açıklandı İşte memur ve emeklinin zam oranı Aralık ayı enflasyonu açıklandı! İşte memur ve emeklinin zam oranı
17:38 22 yaş fark tepki çekmişti... Bülent Şakrak eleştirileri tiye aldı 22 yaş fark tepki çekmişti... Bülent Şakrak eleştirileri tiye aldı
17:20 Süper Lig’de yılın ilk transferi: Eyüpspor, Yalçın Kayan’ı kadrosuna kattı Süper Lig'de yılın ilk transferi: Eyüpspor, Yalçın Kayan'ı kadrosuna kattı
17:18 166 milyon yıl öncesine ait dinozor ayak izleri keşfedildi 166 milyon yıl öncesine ait dinozor ayak izleri keşfedildi
17:15 Ayasofya Cami önündeki görüntü vatandaşı isyan ettirdi: Yazıklar olsun Ayasofya Cami önündeki görüntü vatandaşı isyan ettirdi: Yazıklar olsun
17:13 Özel, en düşük emekli maaşı için rakam verdi: Hükümet bunu düşünüyor Özel, en düşük emekli maaşı için rakam verdi: Hükümet bunu düşünüyor
17:07 Yüsra Geyik’ten öpüşme sahnesi itirafı Yüsra Geyik'ten öpüşme sahnesi itirafı
17:04 Hüseyin Baş için adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı Hüseyin Baş için adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı
17:02 Fenerbahçe’nin imdadına Fatih Terim yetişti Fenerbahçe'nin imdadına Fatih Terim yetişti
17:01 2 hakem Süper Lig’den düştü 2 hakem Süper Lig'den düştü
17:00 Kayalıklara çarpan lüks yat dakikalar içinde battı Kayalıklara çarpan lüks yat dakikalar içinde battı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2025 13:26:57. #1.13#
SON DAKİKA: Kars'ta Sarıkamış şehitleri anısına yapılan kardan heykeller tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.