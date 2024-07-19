Kars'ta Sel Felaketi: 6 Köyde Hasar Oluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kars'ta Sel Felaketi: 6 Köyde Hasar Oluştu

Kars'ta günlerdir devam eden sağanak yağışlar sonucunda 6 köyde ev, ahır ve yol hasarları meydana geldi. Selin getirdiği kayalar nedeniyle ulaşım kapandı ve ekipler çalışmalara başladı. Sarıkamış, Kağızman ve Selim ilçelerinde de su baskınları yaşandı. Kayıp ve can kaybı olmazken, ilgili kurumlar bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

19.07.2024 00:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta etkili olan sel nedeniyle 6 köyde bazı ev, ahır ve yollarda hasar meydana geldi.

Kentte günlerdir devam eden sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. Sarıkamış, Kağızman ve Selim ilçelerinde akşam saatlerinde etkili olan sel nedeniyle 6 köyde hasar oluştu.

Kağızman'a bağlı Kömürlü köyünde sel yüzünden ulaşım kapandı, bazı evlerde su baskınları yaşandı.

Selin getirdiği kayalar nedeniyle kapanan yolun ulaşıma açılması için Kağızman Özel İdaresi ve Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ekipleri çalışma başlattı.

Sel, Tunçkaya köyünde de yolu tahrip etti, ekipler ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Selim ilçesine bağlı Büyük Oluklu ile Koyunyurdu köylerinde ise su baskınları yaşandı. Koyunyurdu köyünde bir ahırın duvarı çöktü.

Sarıkamış'taki Topkaya ve Taşlı Güney köylerinde etkili olan sağanağın ardından sel meydana geldi, bazı yapılar zarar gördü. Topkaya köyünde sele kapılan 4 buzağı kayboldu.

Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, AA muhabirine, son günlerde şiddetli yağışların hayatı olumsuz etkilediğini ifade ederek, "İki gündür bölgemizde akşam saatlerinde sağanak etkili oluyor. Özellikle bazı köylerimizde şiddetli yağışla birlikte oluşan sel nedeniyle yollarımız kullanılamaz hale geldi. Can kaybımız yok. Ahır ve bahçelerde su baskınları oldu. İl Özel İdaresi, AFAD ekiplerimiz bölgede çalışmalarını sürdürüyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Sarıkamış, Kağızman, Selim, Kars, Doğal Afetler, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars'ta Sel Felaketi: 6 Köyde Hasar Oluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:03 İzmir’de alevler saatlerdir söndürülemiyor 1 mahallenin tahliyesine başlandı İzmir'de alevler saatlerdir söndürülemiyor! 1 mahallenin tahliyesine başlandı
23:45 ABD’de Biden, başkanlık yarışından mı çekiliyor Tarih bile verdiler ABD'de Biden, başkanlık yarışından mı çekiliyor? Tarih bile verdiler
21:39 TBMM’de işe giren kızıyla ilgili sorulan soru Destici’yi fena kızdırdı TBMM'de işe giren kızıyla ilgili sorulan soru Destici'yi fena kızdırdı
18:42 Yeni TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan ilk sözler: Ben değil, Türk futbolu kazandı Yeni TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan ilk sözler: Ben değil, Türk futbolu kazandı
18:30 5 oy farkla kazandı TFF’nin yeni Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu 5 oy farkla kazandı! TFF'nin yeni Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu
23:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni TFF Başkanına tebrik Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni TFF Başkanına tebrik
23:21 Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edildi Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edildi
22:18 TBMM’deki “sokak hayvanları“ tartışmasında konu çok farklı yerlere geldi AK Partili ve CHP’li vekiller arasında tansiyon yükseldi TBMM'deki "sokak hayvanları" tartışmasında konu çok farklı yerlere geldi! AK Partili ve CHP'li vekiller arasında tansiyon yükseldi
22:05 İzmir’de orman yangını Alevler yerleşim yerlerine kadar yaklaştı, vatandaşlar seferber oldu İzmir'de orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine kadar yaklaştı, vatandaşlar seferber oldu
20:35 Tahliye mi edilecekler Polat çifti hakkında merakla beklenen MASAK ana raporu ortaya çıktı Tahliye mi edilecekler? Polat çifti hakkında merakla beklenen MASAK ana raporu ortaya çıktı
20:22 Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Ruzomberok oldu Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Ruzomberok oldu
20:00 Okulun yüzlerce kiloluk demir kapısı çocuğun üzerine düştü Okulun yüzlerce kiloluk demir kapısı çocuğun üzerine düştü
19:35 İzmir’de orman yangınında yaralanan Orman İşletme Müdürü şehit oldu İzmir'de orman yangınında yaralanan Orman İşletme Müdürü şehit oldu
19:16 Ne diyeceği merak konusuydu Seçimi kaybeden Büyükekşi’den tek cümlelik veda Ne diyeceği merak konusuydu! Seçimi kaybeden Büyükekşi'den tek cümlelik veda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2024 01:43:24. #1.12#
SON DAKİKA: Kars'ta Sel Felaketi: 6 Köyde Hasar Oluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement