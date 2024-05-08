Kars\'ta sigara kaçakçılarına operasyon: 2 şüpheli yakalandı

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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, sigara kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheliyi yakaladı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sarıkamış ilçesinde kaçakçılık faaliyetlerinin deşifre edilerek yasa dışı tütün ve tütün mamülleri ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Daha önce belirlenen 2 adrese düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 50 bin makaron ele geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.