KARS\'ta Toptancı Sebze Halinde çıkan yangında 4 iş yeri ve sebzeler kullanılmaz hale geldi

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KARS'ta Toptancı Sebze Halinde çıkan yangında 4 iş yeri ve içerisinde bulunan sebze ve meyveler kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Hüseyin Atak Bulvarında 40 işyerinin bulunduğu Toptancı Sebze Halinde meydana geldi. Bir iş yerinin çatısında duman ve kokuyu fark eden esnafın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle diğer iş yerlerine yayılan yangın büyümeden itfaiye ekiplerince söndürülerek kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, 4 iş yeri ve içerisinde bulunan sebze ve meyveler kullanılmaz hale geldi.

Kars Belediyesi Toptancı Sebze Haline giden Vali ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Esnafın sorunlarını dinleyen Polat, Toptancı Sebze Halinde hızlı bir şekilde bakım onanım çalışması yapılması talimatı vererek yangın neticesinde zarar gören esnafın zararlarının karşılanacağını söyledi. (DHA)