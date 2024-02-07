KARS\'ta Toptancı Sebze Halinde çıkan yangında 4 iş yeri ve sebzeler kullanılmaz hale geldi

KARS'ta Toptancı Sebze Halinde çıkan yangında 4 iş yeri ve içerisinde bulunan sebze ve meyveler kullanılmaz hale geldi.
Yangın, Hüseyin Atak Bulvarında 40 işyerinin bulunduğu Toptancı Sebze Halinde meydana geldi. Bir iş yerinin çatısında duman ve kokuyu fark eden esnafın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle diğer iş yerlerine yayılan yangın büyümeden itfaiye ekiplerince söndürülerek kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, 4 iş yeri ve içerisinde bulunan sebze ve meyveler kullanılmaz hale geldi.
Kars Belediyesi Toptancı Sebze Haline giden Vali ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Esnafın sorunlarını dinleyen Polat, Toptancı Sebze Halinde hızlı bir şekilde bakım onanım çalışması yapılması talimatı vererek yangın neticesinde zarar gören esnafın zararlarının karşılanacağını söyledi. (DHA)
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde aç kalan bir kurt, yerleşim yerine inip sokak köpeğini parçaladıktan sonra bir kısmını yiyip, kalan parçalarını da götürdü. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.
Bolu'da arkadaşının evine pencereden girerek biriktirdiği 60 bin lirayı çalan hırsız yakayı ele verdi.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şiilerin yoğun yaşadığı Mestel'de bir araca dron saldırısı düzenlendi. Araç alevler içerisinde kalırken, saldırıda Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin komutanlarından Abu Bakır es-Saadi öldürüldü.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gaziantep FK'yi deplasmanda Batshuayi'nin attığı gollerle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisini reddetmesinin ardından Hamas'tan ilk açıklama geldi. Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Handan yaptığı açıklamada, ''Gazze'de ateşkes için sunduğumuz teklifte Mısır, Katar, Türkiye, Rusya ve BM'nin her türlü anlaşmada garantör olmalarını talep ettik.'' dedi.
Hamas'ın İsrail'e her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisine İsrail'den yanıt geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın önerisini reddederek Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı için orduya emir verdiklerini söyledi. Netanyahu, ''Zafere ulaşacağız. Bu yıllar değil sadece aylar içinde olacak. Tam bir zaferden başka seçenek yok. İsrail ordusu Gazze'de aktif olmaya devam edecek.'' dedi.
Azerbaycan'daki cumhurbaşkanı seçimini, İlham Aliyev yüzde 92,1 oyla kazandı. Aliyev'i arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda adaylarını tanıttı. Toplantı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın durarak poz vermek isteyen partililer, birbirleriyle mücadele ederek kısa süre bir itişme yaşadılar.
Son Dakika › Güncel › KARS'ta Toptancı Sebze Halinde çıkan yangında 4 iş yeri ve sebzeler kullanılmaz hale geldi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?