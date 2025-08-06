Kars'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Kars'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda daha önce belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. İş yerinde yapılan aramada 2 parça halinde 26,35 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.G. (36) ve M.E.K. (19) tutuklandı. Diğer şüpheli ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.