Kars\'ta Yangın: Müstakil Ev Köz Oldu

KARS'ın Digor ilçesinde çıkan yangında, tek katlı müstakil bir ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Digor ilçesine bağlı Kocaköy köyünde Mehmet Yılmaz'a ait müstakil evde çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sararken, dumanları fark eden köylüler yardıma koştu. Kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalışan köy sakinleri, diğer yandan durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, rüzgarın da etkisiyle yayılan yangına müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucunda yangın, çevredeki diğer yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Şans eseri yaralanan ya da can kaybının yaşanmadığı olayda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Jandarma ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere çalışma başlattı.