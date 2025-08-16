Kars'ta yasa dışı silah ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliye idari para cezası uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda merkeze bağlı 4 köyde daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, 3 şarjör, 9 tabanca mühimmatı, 11 av tüfeği fişeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheliye idari para cezası uygulandı.
Son Dakika › Güncel › Kars'ta Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?