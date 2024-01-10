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Kars'ta yavru vaşak doğal ortama bırakıldı - Son Dakika
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Kars'ta yavru vaşak doğal ortama bırakıldı

Kars'ın Kağızman ilçesinde bulunan bir aylık vaşak yavrusu, 8 ay önce koruma altına alınmıştı. Tedavi ve bakımı tamamlanan vaşak Ani, doğal ortamına geri bırakıldı. DKMP 13. Bölge Müdürlüğü, vaşağın gelişimini ve bırakılma anını paylaştı.

Kars\'ta yavru vaşak doğal ortama bırakıldı
10.01.2024 - 23:15,
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Kars'ta yavru vaşak doğal ortama bırakıldı

KARS - Kars'ta 8 ay önce bulunan ve bakıma alındığı merkezde Ani ismi verilen vaşak, 8 ay sonra doğal ortamına kavuştu.

Yaklaşık olarak 8 ay önce Kars'ın Kağızman ilçesinde bulunan bir aylık vaşak yavrusu, Doğa Koruma Milli Parklar Kars Şube Müdürlüğü'nce koruma altına alınmıştı.

Yavru vaşak Ani, tedavisi ve bakımı yapılmak üzere Kafkas Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilerek tedavi altına alındı.

Kafkas Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen ve bir birinden uzman ekiplerce bakım ve rehabilitasyonunun tamamlanan vaşak Ani, 8 ay önce bulunduğu alana geri bırakıldı. Vaşak Ani'den geriye sevimli halleri kaldı.

DKMP 13. Bölge Müdürlüğü yavru vaşağın geçen süre içerisinde gelişimi ve sevimli hareketleri ile bırakılma anını paylaştı.

Kaynak: İHA
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