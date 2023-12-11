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Kars'ta yaya geçidinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan anne ile kızı hastaneye kaldırıldı.
O.D. yönetimindeki 36 AAV 768 plakalı otomobil, İnönü Caddesi Mihralbey Köprüsü girişindeki yaya geçidinde, hemşire Aycan K. ile annesi Güleser K'ye çarptı.
Yaralanan anne ve kızı, sağlık ekiplerince Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırıldı.
Sürücü O.D, emniyete götürüldü.
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