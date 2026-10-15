Kars'ta yıllık 15 binin üzerinde suni tohumlama Damızlık Sığır Birliğinde yapılacak - Son Dakika
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Kars'ta yıllık 15 binin üzerinde suni tohumlama Damızlık Sığır Birliğinde yapılacak

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Kars'ta İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen suni tohumlama faaliyetleri, yıllık ortalama 15 binin üzerinde uygulamayla Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine devredildi. Birlik, kaliteli etçi ve sütçü ırkları yaygınlaştırıp üyelerine indirim ve öncelik sağlayacak.

Kars'ta İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen suni tohumlama faaliyetleri, hayvan ırklarının geliştirilmesi ve et ile süt üretiminde verimliliğin artırılması amacıyla Kars İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine devredildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen devir törenine İl Müdürü Enver Aydın ile Kars Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Eren Alp katıldı.

Kars İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, gazetecilere, kentte 650 binin üzerinde büyükbaş ve 850 binin üzerinde küçükbaş hayvan bulunduğunu belirterek, Kars'ın Türkiye hayvancılığında önemli bir konuma sahip olduğunu söyledi.

Kentteki hayvancılığın büyük ölçüde aile işletmeciliğine dayandığını ifade eden Aydın, hayvancılığın bölge halkının temel geçim kaynaklarından biri olduğunu belirtti.

2020 yılından bu yana suni tohumlama çalışmalarının sürdürüldüğünü anlatan Aydın, "Bu faaliyetleri kendi teknik personelimiz ve veteriner hekimlerimizle sahada yürütüyorduk. Özellikle etçi ırkların yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştiriyorduk. Yıllık ortalama 15 binin üzerinde suni tohumlama yapıyorduk. Kuruluş amacı ıslah olan Damızlık Birliğimizin bu çalışmaların içerisinde yer alması gerekiyordu. Bugün Bakanlığımızın verdiği yetki doğrultusunda suni tohumlama faaliyetlerini Kars İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine devrediyoruz. Bu çalışmanın bölgemizdeki hayvancılığın daha verimli ve sürdürülebilir hale gelmesine önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz." dedi.

"Kaliteli etçi ve sütçü ırkları yaygınlaştırmak istiyoruz"

Kars İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Eren Alp ise suni tohumlama yetkisinin birliğe devredilmesinin Kars hayvancılığı açısından önemli bir gelişme olduğunu anlattı.

Birliğin temel görevlerinden birinin hayvan ırklarının ıslah edilmesi ve geliştirilmesi olduğunu belirten Alp, şunları kaydetti:

"Kars, Türkiye'nin hayvancılık alanındaki önemli merkezlerinden biri. Artık daha kaliteli ve daha verimli üretim yapmak zorundayız. Damızlık Birliğimizin asli görevlerinden biri ırk ıslahıdır. Suni tohumlama yetkisinin birliğimize verilmesiyle bu alandaki çalışmalarımızı daha etkin şekilde sürdüreceğiz. İl merkezimiz ve bütün ilçelerimizde kaliteli etçi ve sütçü ırkları yaygınlaştırmak istiyoruz. Üreticilerimizin daha kaliteli et ve süt elde edebileceği hayvanlara sahip olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bunu Tarım ve Orman Müdürlüğümüzle işbirliği içerisinde gerçekleştireceğiz."

Yeni uygulama kapsamında birlik üyelerine suni tohumlama hizmetlerinde indirim ve öncelik sağlamayı planladıklarını dile getiren Alp, "Birlik üyelerimize indirim yapacağız ve öncelik tanıyacağız. Ancak bütün üreticilerimizi kucaklayarak hizmet sunacağız. Merkez ve ilçelerimizde kaliteli ırkların yaygınlaşması için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Eren Alp, suni tohumlama yetkisinin birliğe kazandırılmasındaki desteklerinden dolayı Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın'a, İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın'a ve tarım teşkilatı çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: AA
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