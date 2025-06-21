Kars'ta YKS Sınavına Engelleme

Kars'ta YKS heyecanı

Görevi başındaki muhabiri bina sorumlusu olduğunu ileri süren görevli engellemeye çalıştı

KARS - Kars'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi heyecanı başladı. Sınavda görevli ve bina sorumlusu olduğunu ileri süren o sırada görevini yapan muhabiri engellemeye çalıştı. Güvenlik görevlilerine 'atın bunu dışarı' diyerek kendisini görevli olarak tanıtan kişinin elinin cebinde olması ise dikkat çekti.

Kars'ta sabah erken saatlerde YKS sınavına girmek için öğrenciler aileleriyle birlikte sınava girecekleri okulların yolunu tuttu.

Okul bahçelerinde görevliler tarafından karşılanan öğrenciler, polis ekiplerince titizlikle gerçekleştirilen üste aramalarının ardından sınav salonuna alındı. Bir öğrenci ise 3 dakika geç kaldığı için içeriye alınmadı.

"Gazeteciye görevli engeli"

YKS sınavı haber çalışmasını yapan gazeteciye görevliden engelleme geldi. İşini yapan İhlas Haber Muhabirini bina sorumlusu olduğunu ileri süren görevli engellemeye çalıştı. 'atın bunu dışarıya' diye güvenlik görevlilerine seslenen bina sorumlusu gazetecinin dışarıda olduğunu ise gözden kaçırdı. O anlar kameraya yansıdı.

Öte yandan Kars'ta 9 bin 213 adayın girdiği Temel Yeterlilik Testi saat 10.15'te başladı. Oturumda adaylar 120 soruyu cevaplayacak.

Kars'ta 42 bina, 532 salonda bin 426 görevli nezaretinde 5 bin 196 kadın, 4 bin 017 erkek aday olmak üzere toplam 9 bin 2213 kişi TYT sınavında ter döktü. Adaylar sınavda ter dökerken, aileleri de bina dışında heyecanla bekledi.