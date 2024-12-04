Kars'ta Yoğun Sis: Görüş Mesafesi 10 Metreye Düştü

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Kars'ta yoğun sis etkili oldu: Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü

KARS - Kars ve çevresinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Kent genelinde görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düşerken, trafikte seyreden sürücüler zor anlar yaşadı.

"Ulaşımda aksamalar yaşandı"

Sis nedeniyle özellikle ana arterlerde trafik akışı yavaşladı. Trafik ekipleri, sürücülere dikkatli olmaları ve hız yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Meteoroloji yetkilileri, sisin özellikle sabah ve akşam saatlerinde etkili olmaya devam edeceğini belirtti. Soğuk hava şartlarıyla birleşen sisin buzlanmaya neden olabileceği, bu nedenle hem sürücülerin hem de yayaların dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.