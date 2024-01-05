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Kars'ta zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kars'ta zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazada, Turgut Reis firmasına ait bir otobüs ile Derince Belediyesi'ne ait bir otobüs ve bir kamyon çarpıştı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı. Kazanın meydana geldiği bölgede kar, sis ve buzlanma etkili oldu.

Kars\'ta zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı
05.01.2024 - 13:44,
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Kars'ta iki otobüs ile bir kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Erzurum'un Horasan ilçesi ile Kars'ın Sarıkamış ilçesi arasındaki kara yolunun Karakurt mevkisinde iki otobüs ile bir kamyonun çarpıştığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Turgut Reis firmasına ait otobüs ile üzerinde Derince Belediyesi yazan Ömer Urağ'ın kullandığı 41 AIA 038 plakalı otobüs ve bir kamyonun karıştığı zincirleme kazada, sürücü Urağ ile yolculardan Faruk Akbulak hayatını kaybetti, yaralanan 8 kişi Sarıkamış, Erzurum ve Kars'taki hastanelere kaldırıldı.

Kazaya karışan otobüslerden birinin, Kocaeli Sarıkamışlılar Derneğinin organizasyonuyla Sarıkamış'taki anma törenlerine gidenleri taşıdığı ve otobüsün Derince Belediyesince derneğin talebi üzerine tahsis edildiği öğrenildi.

Olay yerinde incelemede bulunan Kars Valisi Ziya Polat, gazetecilere, 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2'si ağır, 6'sı hafif olmak üzere 8 kişinin yaralandığını söyledi.

Tüm yaralıların hastaneye sevk edildiğini ifade eden Polat, "Şu an 2 ağır yaralımız var. Durumuna göre Kars ya da Erzurum'a sevk edeceğiz." dedi.

Vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Polat, daha sonra ekiplerden çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Öte yandan kazanın meydana geldiği bölgede, kar, sis ve buzlanma etkili oldu.

Horasan Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz ile Belediye Başkanı Daştan Bingöl, Erzurum'un Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıları ziyaret edip hastane yetkililerinden sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA
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