Kars'ta 'Zirvede Kadın Var' Paneli Yoğun İlgi Gördü

Kars'ta düzenlenen 'Zirvede Kadın Var' paneli katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Kars Ticaret ve Sanayi Odası, TOBB Kars Kadın Girişimciler Kurulu, Kars Barosu ve Kafkas Üniversitesi iş birliğinde Ahmet Arslan Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen program, kadın emeği, girişimciliği, hukuku, akademiyi, sosyal yaşamı ve toplumsal dayanışmayı aynı çatı altında buluşturdu.

Türkiye'nin ilk çok disiplinli kadın zirvesi olma özelliğini taşıyan program, kadının emeğini, aklını, üretkenliğini ve toplumsal hayattaki dönüştürücü etkisini görünür kılmayı amaçlarken, farklı mesleklerden, kurumlardan ve yaşam alanlarından isimleri bir araya getirdi. Zirvenin kurucusu Seyhan Koçak, amacın kadın emeğinin hak ettiği değeri bulmasına katkı sunmak olduğunu belirtti.

Programda konuşan Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Bozan, kadınların ekonomik ve toplumsal hayattaki güçlenmesinin şehir kalkınması için temel unsur olduğunu vurguladı. Baro Başkanı Av. Necat Yağcı, kadınların adalet ve eşitlik mücadelesindeki rolünün önemine değinirken, Prof. Dr. Deniz Özyakışır kadın yoksulluğunun sosyo-ekonomik boyutlarını ele aldı.

Kars Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Av. Hülya Kesemen, kadınların hukuki güvencelere erişimi ve toplumsal dönüşümdeki aktörlüğünü vurguladı. Program boyunca çok sayıda konuşmacı, kadınların toplumsal yaşamın her alanındaki etkisini ortaya koyarak, girişimcilikten hukuka, akademiden sosyal hizmete kadar çok boyutlu bir perspektif sundu.

Bu iş birliği, kadınların hayatın her alanında daha görünür ve güçlü olması yönündeki ortak iradenin somut göstergesi olarak takdir topladı. Program, Kars adına gurur verici ve yol gösterici bir tablo ortaya koydu.