Kars'taki Susuz Şelalesi, doğa tutkunları için çekim alanı

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Kars'taki, kış ve yaz mevsiminde etkili olan yağışlarla gür akan Susuz Şelalesi, doğa tutkunları için çekim alanı.

Kars- Ardahan kara yolunda yer alan ve 75 metre yükseklikten aktığı için "uçan su" olarak da adlandırılan Susuz Şelalesi, her dönem ziyaretçi alıyor.

Susuz Kaymakamlığı tarafından hazırlanan projeyle kazandırılan "Susuz Şelalesi Mesire Alanı"na gelen vatandaşlar, burada hem piknik yapıp hem de seyir terasından şelaleyi izleme fırsatı yakalıyor.

Kışın da büyük kısmı buzla kaplanan şelaleye gelen ziyaretçiler, zaman zaman suyun aktığı yere inerek fotoğraf çektiriyor.

Kış ve yaz mevsiminde etkili olan yağışlarla gür akan şelale, çevresini kaplayan yeşil örtüyle turistler için cazibe merkezi olmuş durumda.

Ziyaretçilerden Nazılcan Ecem Beşli, doğa harikası Susuz Şelalesi'ni çok beğendiğini belirterek, yerli ve yabancı turistleri bölgeye davet etti.