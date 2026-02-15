Kars ve Ardahan\'da Kar Yağışı Etkili

Kars ve Ardahan'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.

Kars'ta dün gece aralıklarla devam eden kar, yerini soğuk havaya bıraktı.

Kentin bazı bölgelerinde etkili olan tipi ise yaşamı olumsuz etkiliyor.

Akyaka ilçesinde karla kaplanan tarım arazileri ve Türkiye-Ermenistan sınırında yer alan, halk arasında Kız Kalesi olarak bilinen Kalkankale'deki Tignis Kalesi de dron ile görüntülendi.

Kale ve çevresindeki yerleşim yerleri karla güzel görüntü oluşturdu.

Ardahan

Ardahan'da da kar yağışı etkili oldu.

Kar yağışıyla kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.