Kars Yücelen'de sobadan sıçrayan kıvılcımlarla çıkan yangında 2 kişi yaralandı

Kars Yücelen'de sobadan sıçrayan kıvılcımlarla çıkan yangında 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kars'ın Yücelen köyünde bir evde sobadan sıçrayan kıvılcımlarla çıkan yangında 2 kişi yaralandı. Evde mahsur kalan yaralılar ekiplerin müdahalesiyle kurtarılıp Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; itfaiye mahsur kalan kediyi de kurtardı.
Kars'ta bir evde sobadan çıkan yangında 2 kişi yaralandı.
Merkeze bağlı Yücelen köyünde Emrah D'nin evinde sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Kısa sürede evi saran yangın nedeniyle Taha Efe D. (16) ile Meliha D., (66) mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Köy sakinleri ve ekiplerin müdahalesiyle evde mahsur kalan 2 kişi yaralı olarak kurtarıldı.
Vücutlarında yanık oluşan Taha Efe D. ile Meliha D. sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İtfaiye ekipleri yangında mahsur kalan kediyi de kurtardı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?