Karşıyaka Belediye Başkanı İşçilerle Bir Araya Geldi

Güncel

(İZMİR)- Karşıyaka Belediye Başkanı ıldız Ünsal, mesaiye Örnekköy Şantiye Tesisleri'nde başladı. Emekçiler ile yaptığı toplantıda birlik ve beraberlik mesajı veren Başkan Ünsal, "Ekonomik anlamda sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz, zorlu bir mücadele içindeyiz. Bana güvenin, bugünleri birlikte, dayanışmayla aşacağız" dedi.

Her fırsatta emeğin ve emekçinin yanında olacaklarını belirten Ünsal, Örnekköy Şantiye Tesisleri'nde kurum çalışanları ile dayanışma buluşması gerçekleştirdi ve emekçilere hizmet yolunda döktükleri alın teri için teşekkür etti.

"BİRLİKTE ÇÖZECEĞİZ"

Emekçilerin uzun zamandır yaşadığı sıkıntıları iyi bildiğini ve çözüm için büyük bir mücadele verdiğinin altını çizen Başkan Ünsal, "Maaş alamamak, parça parça almak herkes için elbette zor. Kiranız, kredi kartlarınız, borçlarınız var. Aileniz, çoluğunuz çocuğunuz var… Ben bunları anlamıyor, görmüyor değilim. İşte tam da bu süreçte az görüştük çünkü ben göreve başladığım günden beri neredeyse tüm mesaimi bu konuya harcıyorum. Ama çözeceğiz bu sorunu. Birlikte, dayanışmayla çözeceğiz" diye konuştu.

"BURASI BİZİM YUVAMIZ"

Bu zorlu mücadelede en büyük gücünün yine emekçilerin desteği olduğunu belirten Ünsal, sözlerine şöyle tamamladı:

"Bana güvenin çünkü siz bana güvenirseniz ben bu konuda güçlü durabilirim. Burası bizim yuvamız, ekmek kapımız. İşimize dört elle sarılarak bu günleri aşabiliriz. Benim çok çalışmam lazım. Kendim için değil, sizin için ve Karşıyaka için çalışmam lazım. Bu süreçte sizin desteğinize ihtiyacım var. Beni bu zorlu mücadelede yalnız bırakmazsanız mutlu olurum. Hepinize emeğinizden ve alın terinizden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum."