Karşıyaka Belediyesi, 4 Bin İş Yerini Denetledi - Son Dakika
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Karşıyaka Belediyesi, 4 Bin İş Yerini Denetledi

Karşıyaka Belediyesi son 1 ayda yaklaşık 4 bin iş yerini denetledi. 385 işletmeye cezai işlem uygulanırken, kural ve tedbirlere ilişkin uyarılar yapıldı.

04.06.2024 11:51
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(İZMİR)- Kent düzenini korumak, toplum sağlığı ve huzurunu güvence altına almak için çalışmalarını yoğunlaştıran Karşıyaka Belediyesi, son 1 ayda yaklaşık 4 bin iş yerini denetimden geçirdi. 385 işletme hakkında cezai işlem uygulanırken, kural ve tedbirlere ilişkin uyarılar yapıldı. Başkan Yıldız Ünsal "Kent içi disiplini bozan kimseye taviz vermeyeceğiz. Kararlı mücadelemiz sürecek" dedi.

Karşıyaka Belediyesi, ilçe genelindeki işletmelerin yasalara ve kent düzenine uygun şekilde faaliyet göstermesini sağlamak amacıyla denetimlerine hız verdi. Belediye Zabıta Müdürlüğü tarafından mayıs ayı boyunca kontrolden geçirilen iş yeri sayısı 4 bini aştı. Vatandaşlardan gelen şikayetler de dikkate alınarak yapılan denetimlerde; hizmet alanlarına göre ruhsat ve diğer resmi belgeler, işgal, fiyat etiketleri, ürün saklama şartları, temizlik ve hijyen standartları gibi konularda detaylı incelemeler yapıldı.

"Kural dışı faaliyete geçit yok"

Denetimlerde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için iş yeri sahiplerine uyarılarda bulunuldu. Yaya ve araç trafiğini engelleyen tezgahlar, duba ve reklam tabelası gibi eşyalar toplandı. Mayıs ayı boyunca, ikazlara uymadığı belirlenen 35 işletme mühürlendi. Ruhsat ve işgal başta olmak üzere, kural dışı faaliyet gerekçesiyle toplam 385 iş yeri hakkında cezai işlem yapıldı.

"Mücadelemiz devam edecek"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal "Halkımızın huzurunu ve güvenliğini koruyarak kent düzeninin devamını sağlamak, en önemli sorumluluklarımızdan biridir. Bu anlayışla ilgili müdürlüklerimiz tarafından gerçekleştirilen denetimler yoğun bir programla devam edecek. Kent içi disiplini bozan kimseye taviz vermeyecek, kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Tüm işletme sahiplerimizden de hem yasal hem de etik olarak en uygun şekilde halkımıza hizmet vermelerini rica ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Karşıyaka, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

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