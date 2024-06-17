Karşıyaka Belediyesi Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi, 60 yaş üzeri vatandaşları sosyal yaşamla buluşturuyor - Son Dakika
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Karşıyaka Belediyesi Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi, 60 yaş üzeri vatandaşları sosyal yaşamla buluşturuyor

Karşıyaka Belediyesi Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi, kurs ve etkinlikleriyle 60 yaş üzeri Karşıyakalıları sosyal yaşamla buluşturuyor. Merkez, üye sayısını artırırken, çeşitli branşlarda kurslar ve sosyal etkinlikler düzenliyor.

17.06.2024 12:59
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(İZMİR)- Karşıyaka Belediyesi Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi, kurs ve etkinlikleriyle 60 yaş üzeri Karşıyakalıları sosyal yaşamla buluşturuyor. Çınarların toplumsal hayatta daha aktif şekilde yer almasını istediklerini vurgulayan Belediye Başkanı Yıldız Ünsal "Bu anlayışla, baş tacımız olan büyüklerimize en güzel hizmetleri sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Karşıyaka'da yaşayan 60 yaş ve üzeri vatandaşlara hizmet veren Karşıyaka Belediyesi Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'nin üye sayısı 3 bin 200'e yaklaştı. 2023-2024 sezonunda toplam bin 350 kişiye 21 farklı branşta kurs imkanı sunan merkezde, Tiyatro Kulübü ve Kitap Kulübü gibi topluluklar ile çeşitli sosyal etkinlikler de yoğun ilgi gördü. Yaz döneminde ise resim, zihin ve beden egzersizleri, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, el sanatları ve yabancı dil kursları ile çalışmalarını sürdüren merkez, Eylül ayında 2024-2025 sezonu için başvuruları almaya başlayacak.

"Büyüklerimiz daima baş tacımızdır"

Karşıyaka'da ileri yaşlı vatandaşların sağlıklı, sosyal ve aktif şekilde hayatlarını sürdürebilmesi için çalıştıklarını vurgulayan Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Tecrübeleriyle yolumuza ışık olan, varlıklarıyla gücümüze güç katan büyüklerimiz daima baş tacımızdır. Evlerine kapanıp köşelerine çekilmelerini değil; toplumsal hayata katılıp her zaman yanımızda olmalarını istiyoruz. Bu anlamda Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezimizi çok önemsiyoruz. Kurslarımıza ve etkinliklerimize katılıp çok güzel işler ortaya çıkaran çınarlarımızı hayranlıkla izliyor, hepsini yürekten kutluyorum. Karşıyaka Belediyesi olarak kendilerine en nitelikli hizmetleri sunmaya, el ele yaşamı güzelleştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Karşıyaka, Yaşam, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karşıyaka Belediyesi Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi, 60 yaş üzeri vatandaşları sosyal yaşamla buluşturuyor - Son Dakika

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