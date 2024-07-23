Karşıyaka Belediyesi Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'nden Lösemili Çocuklara Destek - Son Dakika
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Karşıyaka Belediyesi Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'nden Lösemili Çocuklara Destek

Karşıyaka Belediyesi Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi\'nden Lösemili Çocuklara Destek

Karşıyaka Belediyesi Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi üyeleri, lösemili çocuklar yararına hayata geçirdikleri örgü projesiyle yürekleri ısıtıyor. Çınarların ördüğü 800 parça eşyanın LÖSEV aracılığıyla çocuklara ulaştırıldığını belirten Başkan Yıldız Ünsal, 'Bir yıldır ilmek ilmek iyilik ören çınarlarımızı kutluyor, sergiledikleri dayanışma için teşekkürlerimi sunuyorum' dedi.

23.07.2024 11:56  Güncelleme: 12:18
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(İZMİR)- Karşıyaka Belediyesi Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi üyeleri, lösemili çocuklar yararına hayata geçirdikleri örgü projesiyle yürekleri ısıtıyor. Çınarların ördüğü 800 parça eşyanın LÖSEV aracılığıyla çocuklara ulaştırıldığını belirten Başkan Yıldız Ünsal, "Bir yıldır ilmek ilmek iyilik ören çınarlarımızı kutluyor, sergiledikleri dayanışma için teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Karşıyaka'da yaşayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara hizmet veren Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi, örnek bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Merkezde açılan örgü kursuna katılan 35 kadın üye, el emeği göz nuruyla hazırladıkları çeşitli eşyaları Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) iş birliğiyle iyiliğe dönüştürdü. Sezon başından bu yana lösemili çocuklar için 'umut battaniyesi' başta olmak üzere; ceket, pantolon, oyuncak bebek, patik, şapka, atkı ve bere gibi toplam 800 parça eşya örüldü.

LÖSANTE Hastanesi'nde tedavi gören çocuklara hediye edilen eşyalar yüzleri güldürürken, LÖSEV Ege Bölgesi Kurumlarla İletişim Koordinatörü Özge Oğur da bu anlamlı proje için çınarlara teşekkür plaketi takdim etti. Aynı zamanda merkezin üyesi olan ve gönüllü olarak kursta eğitmenlik yapan Yeşim Ayvaz'ın öncülüğünde çalışmalarını sürdüren kadınlar, yeni sezonda da lösemili çocukların yüreklerini ısıtmak için örgü örmeye devam edecek.

Emek emek büyüttükleri iyilik hareketi için çınarları kutlayan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal "Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezimizde böylesine anlamlı bir projeye ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Çınarlarımız, Karşıyaka ile özdeşleşen dayanışma ruhunun en güzel örneklerinden birini sergiliyorlar. Tamamen gönüllülük esasıyla lösemili çocuklarımızı bir nebze de olsa mutlu etmek için çaba harcayan büyüklerimizle gurur duyuyoruz. Sevgi dolu kalpleri, merhametleri ve karşılıksız emekleriyle daima ışığımız olan çınarlarımız, iyi ki varlar ve iyi ki bizimleler. Hep el ele olmaya, birlikte yaşamı güzelleştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karşıyaka Belediyesi Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'nden Lösemili Çocuklara Destek - Son Dakika

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