Karşıyaka Belediyesi çöp sorununun nedenini araç tedarik gecikmesi olarak açıkladı - Son Dakika
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Karşıyaka Belediyesi çöp sorununun nedenini araç tedarik gecikmesi olarak açıkladı

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Karşıyaka Belediyesi çöp sorununun nedenini araç tedarik gecikmesi olarak açıkladı
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Karşıyaka Belediyesi, çöp toplama sorununun temel nedeninin yeraltı çöp kutularını toplayan Çok Amaçlı Çöp Araçları'nın tedarikindeki gecikmeler olduğunu bildirdi. Açıklamada, 17 yeni çöp kamyonunun devreye alındığı ve alternatif konteyner takviyesi yapıldığı belirtildi.

(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi, yaşanan çöp toplama sorununun temel nedeninin yeraltı çöp kutularının toplanmasını sağlayan Çok Amaçlı Çöp Araçları'nın tedarik sürecinde yaşanan gecikmeler olduğu bildirdi. Belediyeden yapılan açıklamada, 17 yeni çöp kamyonunun devreye alındığını ve alternatif konteyner takviyesi yapıldığı belirtildi.

Karşıyaka Belediyesi, ilçede yaşanan çöp toplama sorununa ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Karşıyaka Belediyesi olarak ilçe genelinde baş gösteren ve vatandaşlarımızın haklı tepkisine yol açan çöp sorununun bilincindeyiz. Konunun teknik boyutuna geçmeden önce şunu söylemek isteriz: Çöp konusunda kalıcı çözümler üretmek adına, sistemi dönüştürücü adımlar atıyoruz. ve bu geçiş sürecinin sancılarını yaşıyoruz! Bu kapsamda belediyemizin çöp konusunda dışa bağlılığını ortadan kaldırmak için kendi öz kaynaklarımızla 17 yeni çöp kamyonunu hizmete aldık. Bu sayede; galvaniz çöp kutularının boşaltımı konusunda işleyen, sürdürülebilir bir süreç oluşturduk.

Bugünkü sorunun temelinde, yer altı çöp kutularının toplanmasına olanak sağlayan Çok Amaçlı Çöp Araçları'nın temininde yaşanan ve belediyemizden kaynaklanmayan gecikmeler yatmaktadır. Resmi bağış yoluyla belediyemize kazandırdığımız Çok Amaçlı Çöp Araçları'nın teslimatının gecikmesi, bu sorunu öngörerek yaptığımız ihaleye katılım olmaması bugün yaşanan çöp toplama sıkıntısının başlıca sebepleridir.

Temizlik İşleri Müdürlüğümüz, alternatif bir plan olarak, Çok Amaçlı Çöp Araçları gelene kadar geçecek süre için yer altı çöp kutularının yanına konulmak üzere ikame çöp kutularının teminini gerçekleştirmiş, bu kapsamda Devlet Malzeme Ofisi aracılığıyla sipariş edilen 278 adet 800 litrelik galvaniz ve 250 adet bin 100 litrelik plastik konteynerlerden teslim aldıklarını uygun noktalara yerleştirmiştir. Kalan konteynerlerin de teslim alınmasıyla, ihtiyaç duyulan tüm bölgelerde konteynerleri yerleştirme çalışmaları tamamlanacaktır. Hizmete aldığımız hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonlarımız ile bu noktalardan çöpler düzenli olarak alınmaya başlanmıştır.? Yeraltı çöp kutularının boşaltılması bakımından önemli bir işlev üstlenen Çok Amaçlı Çöp Araçları'nıntemini için de çalışmalarımız devam etmektedir. Belediyemize hibe edilen iki araçtan biri teslim alınmıştır. Diğer aracın da ekim ayı sonuna kadar hizmete girmesi öngörülmektedir. Ayrıca belediye tarafından iki yeni Çok Amaçlı Çöp Araçları'nın satın alınmasına yönelik işlemlerde de son aşamaya gelinmiştir.

Karşıyaka Belediyesi olarak, yaşanan aksaklıkların kalıcı biçimde giderilmesi için araç ve ekipman kapasitesini artırmaya, konteyner altyapısını yenilemeye ve hizmet organizasyonumuzu güçlendirmeye devam edeceğiz. Karşıyaka'da temizlik sorununa kalıcı çözüm getirmekte kararlıyız. Anlayışınız, sabrınız ve desteğiniz için teşekkür ederiz."

Kaynak: ANKA
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