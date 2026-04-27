Karşıyaka Belediyesi, inşaat sektörüyle ortak akıl toplantısı yaptı
Karşıyaka Belediyesi, inşaat sektörüyle ortak akıl toplantısı yaptı

27.04.2026 15:20
Karşıyaka Belediyesi, kentin yapılaşma sürecini planlamak için inşaat sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. Başkan Yıldız Ünsal, bilim ve ortak akıl vurgusu yaptı.

Karşıyaka Belediyesi, kentin gelecekteki yapılaşma sürecini planlamak amacıyla inşaat sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün düzenlediği toplantıya, ilgili meslek odaları ve sektör derneklerinin temsilcileri ile belediye meclis üyeleri katıldı. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Bilimin ve ortak aklın rehberliğinde, Karşıyaka’yı çok daha güvenli bir yapıya kavuşturmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Toplantıda, ruhsat aşamasından oturma raporuna kadar yapı inşaat süreçlerinin iyileştirilmesi ve hızlandırılması ele alındı. İnşaat şantiyelerinde güvenlik önlemleri, mevzuat ve yerinde dönüşüm çalışmaları masaya yatırıldı. Sektör temsilcileri, sahada karşılaştıkları sorunları ve çözüm önerilerini dile getirdi. Başkan Ünsal, şeffaflık ve mevzuata uygunluk vurgusu yaparak, ortak akıl buluşmalarının süreceğini belirtti.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
