Karşıyaka Belediyesi İşgallere Karşı Denetimlerini Artırdı

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(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi, kent düzenini korumak amacıyla denetim faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Bu kapsamda belediye ekipleri, son 10 ayda 738 işletmeye kamu alanlarında işgale neden oldukları gerekçesiyle toplam 1 milyon 835 bin TL tutarında para cezası uyguladı.

Karşıyaka Belediyesi, kent düzenini korumak ve kamu alanlarının işgal edilmesini önlemek amacıyla denetim çalışmalarını yoğunlaştırdı. Son 10 ayda gerçekleştirilen denetimler kapsamında 738 işletmeye, kamu alanlarında işgale neden oldukları gerekçesiyle cezai işlem uygulandı. İşletmelere yasalar çerçevesinde, toplam 1 milyon 835 bin TL tutarında para cezası kesildi. Son olarak, daha önce cadde, kaldırım ve sokak işgali gerekçesiyle sözlü ve yazılı şekilde uyarılan işletmelere yönelik bir denetim daha gerçekleştirildi. Karşıyaka Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince akşam saatlerinde yapılan kontrollerde, işgale neden olan işletmelerin toplamda 70 parça ürününe el konularak yaptırım uygulandı.

"Kamu alanlarını işgal eden işletmelere yönelik sözlü ve yazılı uyarılarımızı yapıyoruz"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Karşıyaka'mızda kamu düzenini sağlamak ve kent yaşamını daha düzenli hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda kamu alanlarını işgal eden işletmelere yönelik sözlü ve yazılı uyarılarımızı yapıyor, işgale devam ettikleri takdirde cezai yaptırım uyguluyoruz. Karşıyaka Belediyesi olarak, herkes için yaşanabilir bir kent oluşturma kararlılığımızı sürdürerek, denetim faaliyetlerimize aksatmadan devam edeceğiz" dedi.