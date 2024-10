Karşıyaka Belediyesi, Kısırlaştırma İçin Dijital Randevu Sistemine Geçti

Güncel

(İZMİR)- Karşıyaka Belediyesi, hayvanseverler ile iş birliği içerisinde yürüttüğü kısırlaştırma çalışmalarında dijital randevu sistemine geçti. Sokak kedilerini kısırlaştırmak isteyen vatandaşların başvurularını almak üzere, patiyaka.karsiyaka.bel.tr adresli internet sitesi hizmete açıldı. Başkan Yıldız Ünsal "Veterinerlik işlerinde hizmet kalitemizi arttırmak, randevu ve hasta takip süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla online randevu sistemini geçtik" dedi.

Sahipsiz sokak hayvanları için örnek nitelikte çalışmalar yürüten Karşıyaka Belediyesi, kısırlaştırma hizmetlerinde online randevu dönemini başlattı. Sokak kedisi kısırlaştırma başvuruları için özel olarak hazırlanan patiyaka.karsiyaka.bel.tr adresli web sitesi, bu ay itibarıyla kullanıma açıldı. Hayvanseverler böylece, telefon hattını aramak yerine, dijital ortamda kolayca randevu oluşturma imkanına kavuştu.

Kolay ve hızlı başvuru

Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nce yürütülen sistemde, her ayın son haftası, bir sonraki ayın randevu takvimi açılıyor. Sokak kedilerini ücretsiz olarak kısırlaştırmak isteyen vatandaşlar, sisteme ad, soyad, kimlik numarası ve iletişim bilgilerini girerek randevusunu oluşturuyor. Her hayvansever, sadece sahipsiz sokak hayvanları için geçerli olan ücretsiz kısırlaştırma hizmetine, bir haftada en fazla üç kedi için başvuru yapabiliyor. Hayvansever, kısırlaştırılacak kediyi randevu tarihinde Mavişehir Taypark'taki polikliniğe bırakıyor ve işlem tamamlandıktan sonra teslim alıyor. Öte yandan, randevusuna uymayan ve iptal etmeyen vatandaşlar, bir sonraki ay sistemi kullanamıyor.

Sistem daha da gelişecek

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Kontrolsüz üremenin önüne geçmek ve can dostlarımızın hastalıklardan korunmalarını sağlamak amacıyla yılda ortalama 7 bin kedi ve köpek kısırlaştırma işlemi gerçekleştiriyoruz. Kısırlaştırılması gereken köpekler ekiplerimiz tarafından tespit edilirken, kediler için hayvanseverlerimizle iş birliği yapıyoruz. Bize getirilen sahipsiz can dostların operasyonlarını ücretsiz olarak gerçekleştiriyoruz. Bunun için daha önce telefon ile yürüttüğümüz randevu uygulamasında zaman zaman yaşanan zorlukları aşmak ve hizmet kalitemizi daha da arttırmak için dijital sisteme geçiş yaptık. İlerleyen süreçte bu sistemi daha da geliştireceğiz. Sahipsiz hayvanların daha sağlıklı, güvenli ve mutlu bir hayat sürmelerini sağlamak için her konuda örnek hizmetler sunmaya devam edeceğiz" dedi.