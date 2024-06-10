Karşıyaka Belediyesi Kurban Bayramı için Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika
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Karşıyaka Belediyesi Kurban Bayramı için Hazırlıklarını Tamamladı

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Karşıyaka Belediyesi, Kurban Bayramı'nın huzur ve güven içinde geçmesi için gerekli tedbirleri aldı. Örnekköy Kurban Satış ve Kesim Alanı'nda hijyen ve güvenliği sağlamak için çalışmalar devam edecek. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, ekiplerin bayram boyunca alarmda olacağını belirtti.

10.06.2024 11:23  Güncelleme: 13:20
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(İZMİR)- Karşıyaka Belediyesi, Kurban Bayramı'nın huzur ve güven içinde geçmesi için hazırlıklarını tamamladı. Örnekköy Kurban Satış ve Kesim Alanı'nda hijyen ve güvenliği sağlamak için çalışmaların aralıksız olarak devam edeceğini belirten Belediye Başkanı Yıldız Ünsal "Ekiplerimiz bayram boyunca alarmda olacak" dedi.

Bu yıl 16 Haziran'da başlayacak olan Kurban Bayramı'ndan günler önce harekete geçen Karşıyaka Belediyesi, Örnekköy Kurban Satış ve Kesim Yeri'ni hazır hale getirdi. Yüzlerce kurbanlığın satışa sunulduğu alanda, sağlıklı ve hijyenik bir ortam oluşturuldu. Alanın tamamı titizlikle temizlendi ve ilaçlandı. Tüm kurbanlıklar tek tek muayeneden geçirildi. Hayvanların kayıt, pasaport ve sağlık raporları kontrol edildi. Hayvan sahiplerinin bekleme ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri yerler de dahil tüm ayrıntıları düşünen belediye ekipleri, gerekli altyapıları oluşturdu.

Bayramda hizmet nöbeti

Ayrıca, Karşıyaka Belediyesi'nin nöbetçi ekipleri bayram boyunca alarmda olacak. Oluşturulan ekipler, bayram süresince hem halkın huzuru için çalışacak hem de kurbanlık satış ve kesim işlemlerinin sağlıklı ortamlarda yapılmasını sağlayacak. Denetim, temizlik ve atık toplama çalışmaları düzenli şekilde sürdürülecek.

"Tüm tedbirleri aldık"

Bayram süresince hizmetlerin aksamadan devam edeceğini vurgulayan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal "Karşıyakamızda Kurban Bayramı'nın hiçbir sıkıntı yaşanmadan, huzurla geçmesi için gerekli tüm tedbirleri aldık. Nöbetçi ekiplerimiz her gün alanda görev başında olacak. Sağlık, huzur ve düzeni korumak için gereken tüm hizmetleri eksiksiz şekilde gerçekleştireceğiz. Şimdiden tüm yurttaşlarımızın bayramını kutluyor, birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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