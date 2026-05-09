Karşıyaka Belediyesi'nden Engelli Farkındalığı Haftası'na Özel Program - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karşıyaka Belediyesi'nden Engelli Farkındalığı Haftası'na Özel Program

09.05.2026 14:42  Güncelleme: 17:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karşıyaka Belediyesi, Dünya Engelli Farkındalığı Haftası dolayısıyla engelleri kaldırmak ve toplumsal duyarlılığı artırmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, etkinliklerin sosyal hayata eşit ve aktif katılımı destekleyeceğini vurguladı.

(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi, Dünya Engelli Farkındalığı Haftası kapsamında düzenleyeceği etkinliklerle toplumsal duyarlılığı güçlendirmeyi hedefliyor. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Engelsiz bir yaşamı kent kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Tüm vatandaşlarımızı bu ortak duyarlılığa katkı sunmaya davet ediyoruz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi, 10-16 Mayıs Dünya Engelli Farkındalığı Haftası dolayısıyla bir etkinlik programı hazırladı. Engelsiz bir yaşam için toplumsal bilinci güçlendirmeyi amaçlayan program, 11 Mayıs Pazartesi günü saat 13.00'da Karşıyaka Kent Konseyi Engelsiz Yaşam Meclisi'nin bisiklet turu ile başlayacak. Karşıyaka İskele ile Zühtü Işıl Meydanı arasında gerçekleşecek turun ardından meydanda çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Alanda açılacak kermes de gün boyunca devam edecek. 12 Mayıs'ta Karşıyaka Çarşı'da ZİÇEV Marş Korosu ve Karşıyaka Belediyesi Engelli Merkezi annelerinin katılımıyla "Çarşıda Müziğin Sesi" adlı mini dinleti sunulacak. 13 Mayıs'ta ise Yasemin Kafe önünde uçurtma şenliği yapılacak, ZİÇEV Ritim Grubu'nun performansının ardından da Karşıyaka Engelliler Spor Kulübü basketbol gösteri maçı için sahaya çıkacak.

HEDEF ERİŞİLEBİLİR GELECEK

Etkinlikler 14 Mayıs'ta Cordelion Mutfak Sanatları Merkezi ev sahipliğindeki organizasyonla devam edecek. "Erişilebilir Gelecek: Kapsayıcı Yaşam için Ortak Tasarım Çalıştayı", Cem Vardarcı ve Özge Çeltik'in mini müzik dinletisi ve atölyelerle hem farkındalık yaratılacak. 16 Mayıs'ta Çarşı Kültür Merkezi'nde sergilenecek Karşıyaka Belediyesi Engelli Merkezi Müzikali de seyircilerle buluşacak. Dünya Engelli Farkındalığı Haftası'nın finali ise 18 Mayıs Pazartesi akşamı İZOT ve ZİÇEV'in Deniz Baykal Kültür Merkezi'ndeki "Notalar Engel Tanımaz" konseriyle yapılacak.

DAYANIŞMA RUHU GÜÇLENECEK

Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Engelsiz bir yaşamı kent kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Karşıyaka'da her bireyin sosyal hayata eşit ve aktif katılımını desteklemek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu hafta boyunca düzenlediğimiz etkinliklerle hem farkındalığı artırmayı hem de dayanışma ruhunu güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı bu ortak duyarlılığa katkı sunmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karşıyaka Belediyesi'nden Engelli Farkındalığı Haftası'na Özel Program - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’ın Hürmüz’de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı İran’ın Hürmüz'de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı
Hull City, Millwall ile yenişemedi Tur ikinci maça kaldı Hull City, Millwall ile yenişemedi! Tur ikinci maça kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkez Bankası ve SPK’ya üst düzey atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkez Bankası ve SPK’ya üst düzey atamalar
Interpol-Europol’ün ’en çok arananlar’ listesinde bulunan şüpheli yakalandı Interpol-Europol'ün 'en çok arananlar' listesinde bulunan şüpheli yakalandı
TÜİK’te başkanlığa Mehmet Arabacı atandı TÜİK’te başkanlığa Mehmet Arabacı atandı
SPK’da başkanlığa Mahmut Sütcü atandı SPK’da başkanlığa Mahmut Sütcü atandı

22:57
Sağlık Bakanlığından hantavirüs açıklaması: 3 vatandaşımız ülkemize getirilecek
Sağlık Bakanlığından hantavirüs açıklaması: 3 vatandaşımız ülkemize getirilecek
22:53
Beşiktaş’tan ’’Sergen Yalçın istifa edecek’’ iddialarına yanıt
Beşiktaş'tan ''Sergen Yalçın istifa edecek'' iddialarına yanıt
22:43
Victor Osimhen’den şampiyonluk sonrası ilk mesaj
Victor Osimhen'den şampiyonluk sonrası ilk mesaj
22:24
Okan Buruk yeni hedefini belirledi: İnşallah seneye 5
Okan Buruk yeni hedefini belirledi: İnşallah seneye 5!
22:14
Şampiyon Galatasaray’da Mauro Icardi gözyaşlarıyla veda etti
Şampiyon Galatasaray'da Mauro Icardi gözyaşlarıyla veda etti
22:07
Süper Lig’den düşen iki takım belli oldu
Süper Lig'den düşen iki takım belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 23:19:38. #7.13#
SON DAKİKA: Karşıyaka Belediyesi'nden Engelli Farkındalığı Haftası'na Özel Program - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.