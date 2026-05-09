Karşıyaka Belediyesi'nden Engelli Farkındalığı Haftası'na Özel Program

(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi, Dünya Engelli Farkındalığı Haftası kapsamında düzenleyeceği etkinliklerle toplumsal duyarlılığı güçlendirmeyi hedefliyor. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Engelsiz bir yaşamı kent kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Tüm vatandaşlarımızı bu ortak duyarlılığa katkı sunmaya davet ediyoruz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi, 10-16 Mayıs Dünya Engelli Farkındalığı Haftası dolayısıyla bir etkinlik programı hazırladı. Engelsiz bir yaşam için toplumsal bilinci güçlendirmeyi amaçlayan program, 11 Mayıs Pazartesi günü saat 13.00'da Karşıyaka Kent Konseyi Engelsiz Yaşam Meclisi'nin bisiklet turu ile başlayacak. Karşıyaka İskele ile Zühtü Işıl Meydanı arasında gerçekleşecek turun ardından meydanda çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Alanda açılacak kermes de gün boyunca devam edecek. 12 Mayıs'ta Karşıyaka Çarşı'da ZİÇEV Marş Korosu ve Karşıyaka Belediyesi Engelli Merkezi annelerinin katılımıyla "Çarşıda Müziğin Sesi" adlı mini dinleti sunulacak. 13 Mayıs'ta ise Yasemin Kafe önünde uçurtma şenliği yapılacak, ZİÇEV Ritim Grubu'nun performansının ardından da Karşıyaka Engelliler Spor Kulübü basketbol gösteri maçı için sahaya çıkacak.

HEDEF ERİŞİLEBİLİR GELECEK

Etkinlikler 14 Mayıs'ta Cordelion Mutfak Sanatları Merkezi ev sahipliğindeki organizasyonla devam edecek. "Erişilebilir Gelecek: Kapsayıcı Yaşam için Ortak Tasarım Çalıştayı", Cem Vardarcı ve Özge Çeltik'in mini müzik dinletisi ve atölyelerle hem farkındalık yaratılacak. 16 Mayıs'ta Çarşı Kültür Merkezi'nde sergilenecek Karşıyaka Belediyesi Engelli Merkezi Müzikali de seyircilerle buluşacak. Dünya Engelli Farkındalığı Haftası'nın finali ise 18 Mayıs Pazartesi akşamı İZOT ve ZİÇEV'in Deniz Baykal Kültür Merkezi'ndeki "Notalar Engel Tanımaz" konseriyle yapılacak.

DAYANIŞMA RUHU GÜÇLENECEK

Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Engelsiz bir yaşamı kent kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Karşıyaka'da her bireyin sosyal hayata eşit ve aktif katılımını desteklemek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu hafta boyunca düzenlediğimiz etkinliklerle hem farkındalığı artırmayı hem de dayanışma ruhunu güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı bu ortak duyarlılığa katkı sunmaya davet ediyoruz" diye konuştu.