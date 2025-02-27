Karşıyaka Belediyesi Ramazan'da İftar Sofraları Kuracak

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(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi, ramazan ayında binlerce vatandaşı iftar sofralarında buluşturacak. Ay boyunca farklı mahallelere taşınacak iftar organizasyonlarının ilki, 3 Mart'ta Cumhuriyet Mahallesi'nde gerçekleştirilecek. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Ramazan ayının bereketini birlikte büyütecek, dayanışmamızı daha da güçlendireceğiz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi, ramazan ayında vatandaşları iftar sofrasında buluşturacak. İlk iftar buluşması 3 Mart Pazartesi akşamı, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarlığı yanında düzenlenecek. Cumhuriyet ve İnönü mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, aynı sofranın etrafında buluşup birlikte oruç açacak. 5 Mart'ta Zübeyde Hanım ve Latife Hanım; 6 Mart'ta da Dedebaşı, Örnekköy ve İmbatlı mahalleleri için iftar sofraları kurulacak. Ay boyunca 8 farklı noktada daha iftar buluşmaları gerçekleştirilecek. En büyük organizasyon ise 26 Mart Kadir Gecesi'nde Karşıyaka Çarşısı'nda yapılacak.

"Karşıyakamızın dört bir yanında kuracağımız sofralara tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Biz çok büyük bir aileyiz ve bu anlamlı günlerde birbirimize daha da kenetleneceğiz. Paylaşma ve dayanışma kültürünü yaşatan geleneksel iftar yemeklerimizi, bu yıl da yoğun bir programla sürdüreceğiz. Binlerce vatandaşımızla hem ekmeğimizi hem de dostluğumuzu paylaşacağız. Karşıyakamızın dört bir yanında kuracağımız sofralara tüm vatandaşlarımızı bekliyor; Ramazan ayının hepimize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum" dedi.