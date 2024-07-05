Karşıyaka Belediyesi, Sabah Aktiviteleriyle Vatandaşları Spora Teşvik Ediyor - Son Dakika
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Karşıyaka Belediyesi, Sabah Aktiviteleriyle Vatandaşları Spora Teşvik Ediyor

Karşıyaka Belediyesi, sağlıklı ve aktif bir yaşam için ücretsiz sabah aktiviteleri düzenliyor. Vatandaşlar, yoga, pilates, sabah sporu ve tüm vücut antrenmanı gibi aktivitelere katılarak güne zinde bir başlangıç yapıyor. Aktiviteler, farklı noktalarda hafta boyunca gerçekleştiriliyor.

05.07.2024 14:36  Güncelleme: 15:25
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(İZMİR)- Daha aktif ve sağlıklı bir yaşam için sportif faaliyetleri yaygınlaştırmayı amaçlayan Karşıyaka Belediyesi, sabah aktivitelerini açık alanlarda sürdürüyor. Dört ayrı noktada gerçekleştirilen aktiviteler sayesinde vatandaşlar güne zinde ve keyifli bir başlangıç yapma şansı buluyor. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal "Aktif, sağlıklı ve sosyal bir yaşam için tüm vatandaşlarımızı sabah aktivitelerine bekliyoruz" dedi.

Sosyal belediyecilik ilkesi çerçevesinde çalışmalarına devam eden Karşıyaka Belediyesi, ücretsiz sabah aktivitelerini yaz aylarında da sürdürüyor. Sağlıklı ve aktif yaşamı teşvik etmeyi amaçlayan açık alan aktiviteleri sayesinde Karşıyakalılar, güne sporla başlama şansı buluyor. Alanında uzman antrenörler eşliğinde yapılan sabah aktivitelerine katılan vatandaşlar hem spor yapıyor hem de sosyalleşiyor. Karşıyaka Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen aktiviteler kapsamında sabah saat 08.30-09.30 saatleri arasında yoga, pilates, sabah sporu ve tüm vücut antrenmanı yapılıyor. 09.30-10.30 saatleri arasında ise ileri yaşlı büyükler için sağlıklı yaş alma aktiviteleri gerçekleşiyor.

Dört ayrı noktada düzenleniyor

Her yaştan vatandaşa spor yapma imkanı sunan açık alan sabah aktiviteleri, hafta boyunca 4 ayrı noktada gerçekleşiyor. Aktiviteler Mustafa Kemal Mahalle Merkezi'nde pazartesi ve cuma, Girne Bulvarı'nda yer alan çamlık alan içindeki 80. Yıl Cumhuriyet Parkı'nda pazartesi ve çarşamba, Semra Aksu Atletizm Parkı'nda salı ve cuma, Bostanlı sahilindeki ahşap basamaklarda ise çarşamba ve perşembe günleri yapılıyor. Sağlıklı bir yaşam için spor yapmak isteyen vatandaşlar matları ile birlikte aktivitelere katılabiliyor.

Hedef aktif ve sağlıklı yaşam

Sağlıklı bir yaşam sürmek için sporun önemli olduğunu vurgulayan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal "Karşıyaka'nın spor kenti kimliğini güçlendirmek ve vatandaşlarımızı sağlıklı bir yaşam için spor yapmaya teşvik etmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızı yıl boyunca sürdürüyoruz. Karşıyaka'da yaşayan her yaştan vatandaşımız için çeşitli spor aktiviteleri ve kurslar düzenliyor, nitelikli tesislerimizle farklı branşlarda spor yapma imkanı sunuyoruz. Yaz boyunca devam edecek açık alan sabah aktiviteleri sayesinde her yaştan vatandaşımız güne keyifli ve zinde bir başlangıç yapma fırsatı bulurken aynı zamanda sosyalleşiyor. Aktif, sağlıklı ve sosyal bir yaşam için tüm vatandaşlarımızı sabah aktivitelerine bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karşıyaka Belediyesi, Sabah Aktiviteleriyle Vatandaşları Spora Teşvik Ediyor - Son Dakika

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